Козак прибыл спецбортом в Берлин – обсуждать ситуацию в Донбассе

Главный переговорщик от Кремля по Украине и Донбассу, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетел в столицу Германии спецбортом авиакомпании «Россия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские СМИ.

Поводом для срочных переговоров послужила ситуация с провалом процесса мирного урегулирования в Донбассе и возможным срывом саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне.

«Козак – главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза», – ссылается ТАСС на свой источник в переговорном процессе.

Отметим, что в течение последнего месяца украинская артиллерия беспрестанно обстреливает жилые объекты народных республик Донбасса.

В Кремле и российском МИД заявляют, что Киев так и не выполнил свои обязательства по меморандуму, подписанному Владимиром Зеленским на встрече «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

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