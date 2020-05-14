В Киеве поспешили заявить, что «знали» о визите Козака в Берлин

Украина и Германия являются честными партнёрами по урегулированию конфликта в Донбассе и ничего не скрывают друг от друга.

Поэтому говорить о том, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак обговаривал в Берлине какие-то вопросы «за спиной Киева» – неправильно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова.

Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», – утверждает Кулеба.

Между тем, в партии Петра Порошенко уже раскритиковали президента Зеленского за то, что он «позволяет Берлину и Москве решать судьбу Донбасса без Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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