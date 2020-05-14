Украина отреагировала массированным обстрелом Донбасса на переговоры Козака в Берлине

На фоне переговоров замглавы администрации президента РФ с представителем Ангелы Меркель в Берлине по «урегулированию конфликта в Донбассе», вооружённые силы Украины (ВСУ) подверги массированному артобстрелу территорию ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о 13 обстрелах со стороны ВСУ сообщили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз», – говорится в заявлении.

В СЦКК сообщили, что украинская армия вела обстрелы из миномётов, зенитных орудий, стрелкового вооружения и орудий БМП.

Огню подверглись окраины Горловки, посёлки Зайцево и Пантелеймоновка.

Напомним, накануне главный переговорщик от Кремля по Украине и Донбассу, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетел в столицу Германии спецбортом авиакомпании «Россия».

Поводом для срочных переговоров послужила ситуация с провалом процесса мирного урегулирования в Донбассе и возможным срывом саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.20

Портал «Госуслуги» не узнает крымчан и отправляет в банки, которых на полуострове нет (ФОТО, ВИДЕО). / Чиновники Крыма так долго говорили о возобновлении большинства видов деятельности, что оказались к этому не готовы. / Бунт украинских мэров: Зеленский ослабляет карантин, чтобы окончательно не утратить власть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»