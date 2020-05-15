Ангеле Меркель всё надоело: вопрос Донбасса закроют в ближайшее время

У Ангелы Меркель остаётся год, чтобы уйти достойно в отставку. Европа погружается в масштабный кризис. Скорейшее восстановление экономических связей с Россией и Евразийским экономическим союзом выходит для Германии на первый план.

Поэтому необходимо в ближайшее время завершить войну в Донбассе – либо через полное выполнение сторонами украинского конфликта минских и нормандских договорённостей, либо через принудительную заморозку ситуации на линии фронта и полное прекращение огня.

В этой связи показателен срочный блиц-визит в Берлин, несмотря на карантин и санкции, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака для обсуждения с помощником Ангелы Меркель вопросов урегулирования в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что канцлер Германии намерена действовать решительно, заявил известный немецкий политолог и эксперт-международник Александр Рар.

«Сейчас начинается определенная активизация в Германии по решению вопроса войны в Восточной Украине. Меркель пытается всеми силами опять перезарядить или ускорить процесс Минских соглашений. Представитель России (Козак) находился в Берлине, с украинской стороной здесь также ведутся переговоры», – отметил политолог.

«Госпожа Меркель, выступая не раз на разных мероприятиях Германии, говорила, что на время пандемии необходимо попытаться конфликты уладить, чтобы нормализовать отношения не только с Россией, но и с Евразийским экономическим союзом, с Украиной, другими странами – разрядить международную обстановку», – пояснил Рар.

По его словам, пока у Меркель на фоне достаточно успешных действий в борьбе с коронавирусом весьма высокий рейтинг, однако совсем скоро на первый план выйдут главные проблемы пандемии, связанные с глобальным экономическим кризисом. Поэтому украинский вопрос, мешающий восстановлению связей с РФ и ЕАЭС в целом, необходимо срочно закрыть.

«У нас (в Европе) другие угрозы появились. Новая шкала угроз опубликована в Англии, теперь в Германии обсуждается. На первом месте – пандемия, на втором месте – кризис, связанный с беженцами, на третьем месте – предупреждение атомной войны. Украина, Сирия – эти конфликты ушли. Хорошо или плохо – другой вопрос...

Если Украина хочет получить (помощь) от ЕС или Америки, то нужно играть по европейским правилам. А Европа стоит на позиции – эти конфликты решить или заморозить, но лучше решить, чтобы сконцентрироваться на гораздо больших вызовах – той же пандемии», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Отметим, что по мнению подавляющего большинства экспертов, конфликт в Донбассе будет, скорее всего, принудительно заморожен, так как украинские элиты не позволят президенту Зеленскому «согласиться на капитуляцию» и выполнить пункты Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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