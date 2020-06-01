Им про Донбасс – они про Крым: главы МИД Украины и администрации Зеленского вызваны в Берлин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак приглашены в Берлин для объяснения действий Киева в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Однако украинская сторона, которая ничего не делает для выполнения Минских соглашений и прекращения обстрелов Донбасса, решила в ходе отчёта по ситуации на востоке страны навязать правительству ФРГ крымскую повестку.

Встречи Кулебы и Ермака пройдут с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.

«В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита «Нормандского формата» на уровне глав государств и правительств, инициативы по «деоккупации» Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19», – приводит РИА Новости текст заявления.

Отмечается,что по итогам визита состоится совместная пресс-конференция немецких и украинских чиновников.

Напомним, ранее глава МИД «Незалежной» заявил, что Киев намерен поднимать «крымский вопрос» на всех возможных международных площадках и любых международных встречах. По мнению экспертов, настойчивая привязка Крыма к Донбассу является для Киева одним из способов уйти от обязательств по выполнению Минских соглашений.

Как сообщал «Новый День», по словам немецкого политолога Александра Рара, канцлер Германии Ангела Меркель намерена самым решительным образом завершить конфликт в Донбассе – либо путём принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, либо заморозкой конфликта и установлением полного прекращения огня.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.06.20

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