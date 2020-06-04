В Киеве уверяют, что «вернули Крым» в международную повестку «наряду с Донбассом»

Приглашение украинской делегации в Берлин для консультаций по «нормандскому формату» показало, что Германия готова идти навстречу Украине и по вопросам «возвращения территорий» Крыма и Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Как неоднократно подчеркивали немецкие СМИ, мы были первой иностранной делегацией, принятой в Берлине после начала пандемии коронавируса. Это мощный сигнал из Германии.

Последнее важное достижение, я считаю, возвращение к повестке дня наших переговоров по временно оккупированному Крыму, а также украинским политзаключенным в Крыму и России.

Крым и Донбасс – это всё украинские территории, временно оккупированные Россией во время агрессии. Нет разницы между ними в этом плане.

Вот почему я сказал в интервью немецким СМИ во время визита: у нас получится деокупация и реинтеграция в Украину и Донбасса, и Крыма. Не важно, сколько времени это займет», – отчитался Кулеба.

Напомним, что вызов украинской делегации в Берлин был связан исключительно с невыполнением Украиной пунктов Минских соглашений и непрекращающимися обстрелами Донбасса.

«Включение крымского вопроса» в повестку консультаций было объявлено только Киевом. В Берлине никак не прокомментировали утверждения Кулебы о «возвращении крымского вопроса» в повестку переговоров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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