Под разработанную в Киеве «крымскую стратегию» создадут международный формат без участия России

В Киеве заявили, что разработали «подробную стратегию по деоккупации Крыма», которая не будет обнародована до тех пор, пока не ляжет в основу межгосударственной коммуникационной площадки на базе какого-нибудь международного формата, подобно «минскому» или «нормандскому».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

«Стратегически, мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма». Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», – заявила Джапарова.

Другими словами, отмечают украинские эксперты, украинскую «крымскую стратегию» сначала предстоит показать Вашингтону, где её должны прочитать и одобрить, а уже потом США дадут отмашку на создание международного формата из нескольких стран. Россия, по понятным причинам, туда не войдёт, так как и Кремль, и МИД РФ уже заявляли, что Крым – это российская территория и его статус не подлежит обсуждению ни с кем.

«Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, ведь на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и «Нормандский формат», это и «Минский формат», то есть, у нас есть трек международного внимания к этому вопросу.

Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества – она ​​достаточно фрагментарная и спорадическая. Что-то происходит, тогда есть какое-то заявление, реакция. Мы же понимаем, что главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация прилагает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество», – рассуждает Джапарова.

По мнению наблюдателей, Украине нужна новая представительная международная площадка, чтобы формализовать крымскую повестку, придать ей отдельный международный дипломатический статус и постоянно беспокоить Россию всевозможными заявлениями конфронтационного характера.

Как известно, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сделает всё возможное, чтобы Крым оставался и постоянно «гремел» в мировой повестке.

Эксперты полагают, что в новый «крымский формат» не войдут условные «друзья России» – Франция и Германия, которые готовы идти на компромиссы с Москвой. Скорее всего, участниками антироссийской международной крымской площадки станут последовательные противники Москвы – США, Великобритания, Канада, Украина и, возможно, страны Прибалтики и Грузия.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.07.20

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