Украина пригласила Польшу на «главную роль» раздражителя Москвы по крымскому вопросу

МИД Украины хочет включить Польшу в новый международный формат по Крыму на основе разработанной Киевом «стратегии по деоккупации Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

«Международный формат переговоров по деоккупации Крыма, который мы инициируем, скоро выйдет на финальную стадию создания. Польша может не просто брать в нем участие, а играть главную роль. Для этого, я уверен, у польской стороны есть все возможности», – цитирует своего главу Дмитрия Кулебу МИД Украины.

В Киеве уверяют, что Варшава положительно оценила данную инициативу.

Напомним, недавно на Украине заявили, что разработали «подробную стратегию по деоккупации Крыма», которая будет обнародована после того, как ляжет в основу межгосударственной коммуникационной площадки на базе какого-нибудь международного формата, подобно «минскому» или «нормандскому».

По мнению наблюдателей, Украине нужна новая представительная международная площадка, чтобы формализовать крымскую повестку, придать ей отдельный международный дипломатический статус и постоянно беспокоить Россию всевозможными заявлениями конфронтационного характера.

Как известно, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сделает всё возможное, чтобы Крым оставался и постоянно «гремел» в мировой повестке.

Эксперты полагают, что в новый «крымский формат» не войдут условные «друзья России» – Франция и Германия, которые готовы идти на компромиссы с Москвой. Скорее всего, участниками антироссийской международной крымской площадки станут последовательные противники Москвы – США, Великобритания, Канада, Украина и, возможно, страны Прибалтики и Грузия.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.07.20

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