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Воскресенье, 14 июня 2020, 21:46 мск

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Глава МИД Украины готов поговорить с Лавровым о «деоккупации территории»

Кулеба. Фото: gordonua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов общаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если предметом разговора, кроме обмена пленными, будет «деоккупация украинской территории».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кулеба заявил украинским журналистам.

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и будет способствать деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных – я готов к взаимодействию в любом формате», – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Кулеба уже поспешил анонсировать встречу «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что о новом нормандском саммите не может быть и речи, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства на предыдущих переговорах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.06.20

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