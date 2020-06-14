Киев добьёт Москву в Донбассе «наступательной дипломатией» – глава МИД Украины

Украина в последнее время предприняла целый ряд активных дипломатических действий в Берлине и Париже, которые заставят Москву пойти на уступки по Минским соглашениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, благодаря наступательной и убедительной украинской аргументации, Россия уже не в состоянии выставить Киев в качестве главного нарушителя обязательств по урегулированию в Донбассе.

«Наша наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения – по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает «Минск», выглядят просто абсурдно.

Не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, плохой Украине», – цитирует Кулебу ТАСС.

Кроме того, глава МИД Украины заявил, что готов разговаривать с Сергеем Лавровым о «деоккупации украинской территории».

Отметим, Украина, кроме того, что не выполняет нормандские и минские договорённости, не прекращает попытки пересмотреть пункты Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.06.20

Глава МИД Украины готов поговорить с Лавровым о «деоккупации территории». / На Украине всё больше регионов снова погружаются в эпидемию. / В Крыму скончался еще один зараженный COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»