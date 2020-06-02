Германия собралась придавать «новый импульс» нормандскому формату

Предстоящее полугодичное председательство Германии в ЕС налагает на ФРГ особую ответственность в придании нового импульса процессу урегулирования в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Берлине заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Мы обсуждали и в «нормандском формате» (в апреле), и в формате видеоконференций проводили встречи, в ходе которых мы были едины, что реализация решений (парижской) встречи «нормандского формата» требует нового импульса. Мы об этом сегодня тоже говорили», – приводит РИА Новости слова Мааса.

Комментируя заявление Кулебы о скорой встрече глав МИД «норманской четвёрки», Хайко Маас уклонился от конкретного ответа, подчеркнув, что это будет зависеть от многих факторов, в том числе, от «эпидемиологической ситуации».

Напомним, сегодня в МИД РФ заявили,что не обладают информацией о встрече министров иностранных дел в «нормандском формате».

Как сообщал «Новый День», по словам немецкого политолога Александра Рара, канцлер Германии Ангела Меркель намерена самым решительным образом завершить конфликт в Донбассе – либо путём принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, либо заморозкой конфликта и установлением полного прекращения огня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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