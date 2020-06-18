Зеленский смирился с отменой нормандского саммита в Берлине

Киев признал невозможность проведения очередной встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение в администрации Зеленского приняли после блиц-визитов украинских делегаций в Германию и Францию.

Однако в срыве берлинского саммита из-за невыполнения предыдущих парижских договорённостей Киев, как водится, обвинил Донбасс и Москву.

«Берлин настроен на проведение следующего саммита в Нормандском формате, но никому не нужен саммит ради саммита. Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов», – заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Отметим, что Москва не раз предупреждала Киев о невозможности проведения встречи из-за невыполнения Украиной подписанных в Париже обязательств, а Меркель и Путин констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе.

Понимая, что саммит под угрозой, Зеленский послал своих представителей, а также министров иностранных дел и обороны в Берлин и Париж, где они попытались убедить своих европейских коллег в необходимости пересмотреть прежние договорённости – как в минском, так и нормандском форматах и ввести дополнительные санкции против Москвы. Глава МИД Украины даже умудрился поднять крымскую тему.

«Мы ехали туда, осознавая ситуацию после Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Большинство договоренностей того саммита не выполнено. Позитивом, конечно, было взаимное освобождение удерживаемых лиц, хотя принцип «всех на всех» еще не реализован. Наши граждане остаются и в оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму, и на территории России. Мы продолжаем эти переговоры. Не выполнены договоренности по безусловному прекращению огня, по определению новых участков разведения сил, о доступе гуманитарных организаций к оккупированным территориям. К тому же, сейчас закрыт доступ СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию», – попытался снять с украинской стороны ответственность Игорь Жовква и добавил, что канцлер Германии «поддержала подходы Украины и президента Зеленского».

Однако ни о какой поддержке Киева после переговоров немецких и французских представителей с украинской делегацией – ни Макрон, ни Меркель официально не заявляли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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