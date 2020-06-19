Никакого пересмотра: Париж призвал Киев соблюдать Минские соглашения

Франция не считает возможным подвергать ревизии меморандум парижского саммита лидеров «нормандской четвёрки», на котором Украина официально подтвердила свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

В связи с этим, подчеркнул Камбон, Париж делает все, чтобы убедить руководство Украины в полной мере соблюдать Минские соглашения 2015 года.

«Франция делает все, чтобы убедить украинскую сторону в том, что необходимо соблюдать минские договоренности. Вы знаете, что президент Макрон в Елисейском дворце (в декабре 2019 года) встречал и господина Путина, и господина Зеленского, была организована встреча между руководителями стран, на которой как раз французская сторона призывала все стороны соблюдать минские договоренности. Поэтому мы оказываем определенное давление и на украинскую сторону», – приводит слова французского сенатора РИА Новости.

Напомним, после саммита «нормандской четвёрки» в Париже офис президента Украины выступил с рядом заявлений, призывая пересмотреть утверждённый порядок выполнения Минских соглашений.

Кроме того, Киев не выполнил ни одного пункта парижского меморандума, кроме обмена незначительным количеством пленных.

Накануне стало известно, что президент Зеленский смирился с отменой очередного саммита «нормандской четвёрки», который должен был пройти в Берлине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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