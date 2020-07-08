Хоть завтра: Песков ответил на вопрос о сроках проведения нормандского саммита

Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» однозначно возможна и даже в скором времени.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, Песков уточнил, что для этого должно быть соблюдено одно условие – полное выполнение Украиной взятых на себя обязательств на предыдущем саммите в Париже в декабре прошлого года.

«Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита в «нормандском формате». Ключевой фразой является именно при выполнении парижских договоренностей», – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента.

Напомним, Киев постоянно настаивает на скорейшем проведении нормандского саммита, отказываясь при этом выполнять ключевые пункты Минских соглашений, в частности, разведение войск по всей линии фронта и предоставление Донбассу особого статуса, закреплённого в конституции.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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