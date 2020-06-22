Зеленский заявил о желании собрать «нормандскую четвёрку» до конца пандемии

Президента Украины Владимира Зеленского не смущает категорический отказ Москвы созывать новый нормандский саммит до выполнения Киевом всех пунктов меморандума, принятого на предыдущей встрече «четвёрки» в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью канадскому изданию «The Globe and Mail».

По его словам, Киев консультируется по вопросу проведения встречи в «нормандском формате» на высшем уровне с Берлином и Парижем и якобы уже «достиг понимания».

«Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно.

Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем», – заявил Зеленский.

Между тем, недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква признал невозможность проведения нормандского саммита в обозримой перспективе.

«Берлин настроен на проведение следующего саммита в Нормандском формате, но никому не нужен саммит ради саммита. Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов», – заявил Жовква.

Симферополь, Валентин Карамазов

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