«Сегодня-завтра»: Зеленский готовится денонсировать Минские соглашения

Верховная рада Украины приняла закон, которым отменяет выборы на территории Донецкой и Луганской народных республик, что не только фактически противоречит Минским соглашениям, но и формально их разрушает.

Подписание президентом Зеленским нового «закона о выборах» станет окончательной и официальной денонсацией минских договорённостей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Сегодня-завтра президент подпишет этот закон. Я считаю, что это будет документальное подтверждение выхода из Минских соглашений. Потому что это на уровне Верховной рады и президента принято решение, которое прямо противоречит пунктам Минских соглашений... Не так, как англичане говорят, что «почти точно – не почти точно», а просто – точно это противоречит определенным пунктам Минских соглашений… очередности пунктов», – подчеркнул Погребинский.

По его словам, самое главное теперь, как на это отреагируют в Берлине и Париже.

«И теперь вопрос только в том, будут ли корректировать свою позицию Берлин и Париж в связи с открытой, уже зафиксированной парламентом и президентом позиции о том, что Минские соглашения Киев денонсирует. Это главный вопрос теперь – как будут вести себя Германия и Франция» – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Отметим, что недавно Германия, Франция и ЕС на официальном уровне заявили, что Минским соглашениям нет альтернативы, и призвали стороны конфликта в Донбассе к их неукоснительному соблюдению.

Напомним, что к Минским соглашениям «привязан» пакет антироссийских санкций, введённых в связи с конфликтом в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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