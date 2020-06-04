Киев придумал «компромиссное решение» по Донбассу

Украина готова рассмотреть вопрос об особом статусе Донбасса, но только после передачи ей контроля над границей.

Кроме того, особый статус ЛДНР не должен влиять на общегосударственные решения на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу «красную линию» – суверенный контроль над границей. И вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения», – заявил он.

Отметим, что согласно Минским соглашениям, контроль над границей в Донбассе передаётся Украине только после принятия закона об особом статусе и проведения выборов в ЛДНР.

Напомним также, что совсем недавно Кулеба обещал ликвидировать администрации ДНР и ЛНР сразу после получения Киевом контроля над российской границей в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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