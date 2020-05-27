Киев: Власти ЛДНР будут ликвидированы в день передачи границы

Ни о каком сохранении администраций народных республик Донбасса не может быть и речи даже в случае выполнения сторонами конфликта всех пунктов Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ – нигде», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Поэтому, по его словам, Киеву нет никакого смысла выходить сейчас на прямой диалог с ДНР и ЛНР, так как он не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

Отметим, что Минскими соглашениями для республик предусмотрены собственные администрации, суды и милиция, положение о которых, и в том числе – о выборах, должно быть закреплено особым статусом в конституции Украины.

Вместе с тем, Кулеба хоть и не желает, но допускает ввод в действие «плана Б», которым предусматривается заморозка текущего статус-кво в отношениях Киева и Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.20

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