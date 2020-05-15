Украине грозят международные санкции

Взятые Украиной на себя официальные обязательства по Минским соглашениям являются не просто договорённостью между ЕС, Москвой и Киевом, а закреплены в соответствующей резолюции ООН №2202.

Бесконечное игнорирование Киевом международного обязывающего документа приведёт в итоге к введению санкций против «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «NewsOne» предупредил киевский военный публицист и эксперт-международник Юрий Дудкин.

«Должна же возобладать какая-то конституция, она же у нас есть, ну почему мы всё время выходим за рамки этой конституции, придумываем нечто такое, чтобы не исполнять эту конституцию и не выполнять вообще международные договорённости, а тем более, – в этот страшный военный период, который есть у нас на востоке, идёт война.

Украина не будет выполнять Минские соглашения и на этом нужно ставить точку. А раз нет Минских соглашений, нет результата их выполнения, то, естественно, нет никакого нормандского формата...

У Украины вышло уже всё время... Данный договор ещё остаётся в силе, как международный, как утверждённой Советом безопасности ООН резолюции 2202, и на международном уровне против Украины будут использованы санкции», – приводит слова эксперта «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.05.20

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