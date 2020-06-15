Представитель Зеленского: Минские соглашения ни к чему не обязывают Украину

Минские соглашения носят рекомендательный характер, в связи с чем Украина не считает себя обязанной выполнять их.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на минских переговорах по Донбассу заявил замглавы украинской делегации Александр Мережко.

По словам полпреда РФ в Трёхконтактной группе Бориса Грызлова, подобное прямое заявление впервые прозвучало из уст официального представителя украинского президента.

«Одиннадцатого июня украинская делегация во главе с Андреем Ермаком на встрече с Дмитрием Козаком в моем присутствии дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать комплексу мер, в том числе, в части диалога с представителями Донбасса.

До этого руководство Украины, включая заявления президента Украины на парижском саммите, всегда подтверждало, что комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом.

Однако сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», – заявил Грызлов.

Отметим, ранее в Киеве говорили только о необходимости пересмотра Минских соглашений, но никогда не подвергали сомнению их обязательный характер. Напомним, Минские соглашения официально закреплены в соответствующей резолюции ООН №2202.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.06.20

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