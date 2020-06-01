«Разберёмся с бандеровцами по полной»: в Луганске будут рады выходу Киева из Минских соглашений

Постоянно звучащие заявления Украины о выходе из Минских соглашений ставят окончательный крест на реинтеграции Донбасса в состав «Незалежной» и развязывают руки народным республикам, возвращая ситуацию к печальным для Киева временам разгрома в Дебальцевском и Иловайском котлах 2014-2015 годов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник.

«Идёт проброс: Украина выйдет из Минских соглашений. А пускай выйдет, я считаю, что на этот счёт должна быть чёткая позиция. Есть формальный документ и он всемирно принят, нравятся нам или не нравятся Минские соглашения, но это – резолюция Совбеза ООН и это имеет статус высшей международной договорённости, и Украина как член ООН обязана его выполнять.

Хорошо, Украина выйдет. Что за этим должно последовать? Во-первых, стоп реинтеграции. Все республики выдохнут совершенно спокойно – слава Богу, бандеровская власть идёт по боку и можно с ней разбираться, невзирая ни на какие обязательства, которые мы подписали в Минских соглашениях», – заметил Мирошник.

«Библия переговоров в данном формате – это Минские соглашения, и одна из сторон, понятно какая, говорит: мы это выполнять не будем. Поэтому, соответственно, надо принимать другие дополнительные решения, которые принудят вас либо выполнять, либо сделают вне этих договорённостей, и тогда всё возвращается на точку «ноль». Возвращается на точку Дебальцево, Иловайска, возвращается на точку, когда вам никто ничего не должен», – приводит слова дипломата «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее киевский военный публицист и эксперт-международник Юрий Дудкин предупредил,что бесконечное игнорирование Украиной международного обязывающего документа (Минских соглашений) приведёт в итоге к введению санкций против «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.20

В Крыму нашли тело пропавшего накануне ребенка. / Украинизация убивает: в команде Зеленского задумались, как спастись от разгрома на местных выборах. / Экс-вице-премьеру Крыма Нахлупину предъявлено окончательное обвинение: взяток стало больше. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»