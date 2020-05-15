Украина отказалась подписывать документ о запрете диверсионных актов и военного наступления в Донбассе

Представители Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) вычеркнули из проекта совместного документа о прекращении боевых действий в Донбассе на время пандемии пункты о наступательных действиях, диверсионных актах и об установлении горячей телефонной линии на случай возникновения боевых действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», текст предварительного соглашения с украинскими правками оказался в распоряжении украинского издания «Страна.УА».

В частности, Киев отказался брать на себя обязательство на публичное объявление прекращения огня на линии фронта.

Также представители президента Зеленского в (ТКГ) отказались от запрета на наступательные действия и диверсии в тылу противника.

Кроме того, Киев не собирается устанавливать прямую линию с ДНР и ЛНР для быстрого вмешательства в случае начала боевых действий.

Напомним, накануне на фоне переговоров замглавы администрации президента РФ с представителем Ангелы Меркель в Берлине по «урегулированию конфликта в Донбассе», вооружённые силы Украины (ВСУ) подверги массированному артобстрелу территорию ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.05.20

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