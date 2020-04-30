МИД Украины: Киев отказывается от прямых переговоров с Донбассом

Украина не будет вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Киев согласен общаться лишь с теми представителями Донбасса, которые просто «живут на оккупированной территории» или переселились на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после видеоконференции глав МИД стран «нормандской четвёрки».

«Украина готова говорить с украинцами, которые живут на оккупированных территориях. Мы стремимся к этому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев из оккупации, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий», – заявил Кулеба.

Вместе с тем, во время видеоконференции министров Украина согласилась предпринять действия по полному прекращению огня в Донбассе.

«Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено», – сообщил глава МИД Украины на брифинге.

Отметим, что договорённости «о всеобъемлющем прекращении огня» заключались под эгидой ОБСЕ не раз в течение последних шести лет, однако Киев ни разу не соблюдал их.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.20

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