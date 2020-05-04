МИД Украины требует поставить в Берлине монумент украинцам, погибшим во Второй мировой войне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «поднял вопрос» об установке в Берлине памятника погибшим украинцам «в контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины после телефонного разговора главы Кулебы со своим германским коллегой Хайко Маасом.

«В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти», – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Освенцим освободили «украинские части» Советской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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