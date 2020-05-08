Глава МИД Украины назвал будущего посла США «классным мужиком»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба восхищён кандидатурой нового посла США на Украине Кита Дейтона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кулеба заявил в интервью украинским СМИ.

Главное достоинство Дейтона, по мнению украинского министра, в том, что Дейтон – генерал-лейтенант и хорошо «осознаёт риски для украинской сферы безопасности».

«Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем.

Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь.

Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков… Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только нашу политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности», – радуется Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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