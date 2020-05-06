Идиотизм, помноженный на страх: в Киеве объяснили, зачем глава МИД Кулеба озвучил «крымскую концепцию»

Глава МИД украины Дмитрий Кулеба, сформулировавший сегодня три шага по «возвращению Крыма», обладает слабым IQ.

Кроме того, он боится вылететь из своего кресла, если перестанет регулярно выступать с антироссийскими заявлениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сказал известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

«Я понимаю, что среднее IQ нашей новой власти «зашкаливает», но некоторые проявляют особый идиотизм, как, например, наш министр иностранных дел, упомянутый Кулеба, или министр юстиции.

И все же я думаю, что они понимают, что шансов вернуть Крым нет», – цитирует Погребинского «Политэксперт».

«Министру иностранных дел периодически нужно что-то говорить антироссийское, потому что если он сделает паузу, его будут обвинять в том, что он недостаточно активно противостоит агрессору и поэтому его нужно заменить на какого-то более решительного человека», – заключил политолог.

Напомним, накануне Кулеба придал теоретическую форму всем антикрымским выступлениям Украины времён Петра Порошенко и назвал это «новой концепцией» по «возвращению» полуострова.

Симферополь, Иван Капустин

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