«Стратегия деоккупации Крыма» забуксовала – признание МИД Украины

МИД Украины отправил на доработку широко анонсированный ранее стратегический трёхступенчатый план по «деоккупации и возвращению Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возникших сложностях с украинской «концепцией по Крыму» сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», – рассказал Кулеба и добавил, что к доработке документа придётся привлечь чиновников, западных экспертов и общественность.

«После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью», – приводит ТАСС слова украинского министра.

Кроме того, Кулеба признал, что возникли сложности и с юридической перспективой концепции.

«Нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа... Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совбез Украины)... Посмотрим», – неуверенно добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба попытался придать теоретическую форму всем антикрымским выступлениям Украины времён Петра Порошенко и назвал это «новой концепцией» по «возвращению» полуострова, имеющей две тактические и одну стратегическую задачи.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.05.20

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