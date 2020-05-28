Дочитает не каждый: МИД Украины готовит многотомную «Стратегию деоккупации Крыма»

Анонсированная 6 мая министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «Стратегия деоккупации Крыма» будет «расширена и детализирована» на основе «комплексного и аналитического» подхода.

К работе над многотомным трудом привлекут администрацию президента Украины, Совет безобасности, министерства, ведомства, научные, религиозные, общественные организации и прочих «неравнодушных активистов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сам глава МИД Украины.

«Более крупный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве», – заявил Кулеба и добавил, что идет ежедневная работа над изучением всех поступающих идей и предложений.

МИД Украины почти закончил свою часть «стратегии», отметил он.

Напомним, в начале мая Кулеба выступил с заявлением, в котором придал теоретическую форму всем антикрымским выступлениям Украины времён Петра Порошенко и назвал это «новой концепцией» по «возвращению» полуострова.

Он рассказал о двух тактических и одной стратегической задачах. Впрочем, никакой новизной они не отличаются.

Однако позже случилась какая-то заминка и МИД Украины отправил на доработку широко анонсированный стратегический трёхступенчатый план по «деоккупации и возвращению Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.05.20

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