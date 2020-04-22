Киев: Евросоюз обещает Украине сохранить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взял твёрдое обещание с главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля не отменять введённые против России санкции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза относительно России остаётся неизменной. Он отметил, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Глава МИД поблагодарил Борреля за чёткую позицию по этому вопросу», – говорится в сообщении МИД Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба обратился с настоятельным требованием к Евросоюзу сохранить ограничительные меры в отношении Москвы и не поддаваться на «манипуляции» российской стороны в связи с пандемией коронавируса.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий – Донбасса и Крыма», – настаивал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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