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Среда, 25 марта 2020, 15:54 мск

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Умираю, но не сдаюсь: Киев призвал ЕС сохранить антироссийские санкции

Кулеба. Фото: tsn.ua

МИД Украины требует от стран ЕС не поддаваться на «манипуляции» российской стороны в связи с пандемией коронавируса и не отменять санкции против РФ.

Как прередаёт корреспондент РИА «Новый День», с настоятельным требованием к Евросоюзу сохранить ограничительные меры в отношении Москвы обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий – Донбасса и Крыма», – заявил Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Между тем, накануне МИД Украины заявил, что ждёт от России проявления гуманизма, и потребовал пропустить через территорию РФ медицинскую помощь из Китая.

Как сообщал «Новый День», сегодня на Украине продлили карантин и объявили чрезвычайную ситуацию. В «Незалежной» зарегистрирован уже четвёртый случай смерти от коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.20

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