На Украине зарегистрирована четвёртая смерть от COVID-19

На Украине умер четвёртый гражданин, заражённый коронавирусом нового типа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Минздрав Украины.

68-летний мужчина проживал в селе Ковалевка Монастырского района Тернопольской области.

Сегодня после тяжело протекавшей болезни он скончался в областной больнице.

Последняя смерть от коронавируса было зафиксирована на Украине пять дней назад, 20 марта.

На сегодняшний день, по официальным данным, коронавирусом заражены более 100 украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.20

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