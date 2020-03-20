На Украине зарегистрирована третья смерть от COVID-19

На Украине за одну неделю от коронавируса умер уже третий человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Ивано-Франковской обладминистрации.

Сообщается, что 56-летняя женщина заразилась от вернувшегося из Европы с заработков мужа.

Первые симптомы у неё обнаружились 13 марта, больная пожаловалась на сухой кашель и температуру. Самолечение привело к тому, что через неделю у женщины проявилась уже тяжёлая форма пневмонии.

«Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19», – заявили в администрации области.

Между тем, у заразившего её мужа симптомов болезни нет, и, к ужасу соседей, он до сих пор не госпитализирован.

«Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на заводе по производству яичного порошка в Ивано-Франковсе. Это куча контактов, а еще продукты. Моя родственница работала с ней на смене, говорит, что она работала можно сказать до последнего. А потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую. Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце», – цитирует местную жительницу «Страна.УА».

Напомним, на сегодня общее количество зарегистрированных заражённых на Украине составляет 26 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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