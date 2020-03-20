Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику

Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская.

Вместе с тем, медик быстро поправилась и поспешила добавить, что «так во всем мире».

«Для меня, например, понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике», – заявила Голубовская.

«Всё меняется очень быстро, наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен – недостаточны. Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения», – отметила она и уточнила, что единственным средством борьбы с коронавирусом на сегодня является минимизация контактов и строгое соблюдение личной гигиены.

Отметим, что на Украине всего за одну последнюю неделю от коронавируса умер уже третий человек.

Общее количество официально зарегистрированных заражённых на Украине составляет 26 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.20

На Украине зарегистрирована третья смерть от COVID-19. / Украина заявила о 26 заражённых новым вирусом. / «Странно и стыдно!» В Севастополе не поняли, кто и зачем встречался с Путиным от имени общественности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»