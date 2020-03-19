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Пятница, 20 марта 2020, 03:29 мск

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Украина заявила о 26 заражённых новым вирусом

Фото: dialog.ua

На Украине за день зарегистрировали пять новых больных коронавирусом. Все они из Черновицкой области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский Минздрав.

«Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное», – заявили в украинском ведомстве.

По словам главы Черновицкой Облгосадминистрации Сергея Осачука, все пять заразившихся являются «контактными», то есть подхватили вирус внутри Украины от приехавших из-за границы родственников.

В области на въезде в сёла установлены блокпосты нацгвардии.

Всего количество зарегистрированных заражённых составило 26 человек: Черновицкая область – 15, Житомирская- 2, Киевская – 2, Киев – 3, Донецкая (под контролем Киева) – 1, Ивано-Франковская – 1, Днепропетровская – 2.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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