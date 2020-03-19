Вези, гад! В Одессе пассажиры угрожают водителям маршруток расправами

Введение жёсткого лимита на количество пассажиров в общественном транспорте в связи с рапространением коронавируса привело в негодование одесситов.

Участились случаи угроз водителям маршруток, которые бояться нарваться на штрафы, нарушив установленнный лимит – «не более 10 человек в салоне».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое же ограничение касается трамваев и троллейбусов.

Украинские СМИ сообщают об одном нападении с ножом на водителя трамвая. На другом маршруте пассажиры, которых оставили на остановке, разбили в трамвае окно.

Отмечены случаи перекрытия движения и потасовок.

Часто напуганные водители общественного транспорта просто проезжают остановки.

Троллейбус игнорирует одесситов на остановке

Между тем, вчера СМИ сообщили о транспортном коллапсе и давках в автобусах и трамваях в Киеве и Харькове после объявленного карантина и закрытии метрополитенов.

Крым. Другие новости 19.03.20

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