Карантин, день пятый: в Киеве разъярённый пассажир выкинул кондуктора из троллейбуса

Закрытие метро в Киеве и одновременное ограничение мест в трамваях и троллейбусах в связи с карантином (не более 10 человек в салоне) привело к транспортному коллапсу и стихийным бунтам среди пассажиров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на остановках выстраиваются огромные очереди, в которых случаются конфликты. Но наиболее острые ситуации возникают во время посадки, когда нетерпеливый гражданин выясняет у кондуктора, что он «одиннадцатый», и должен остаться на улице.

Так, на одной из остановок общественного транспорта мужчина устроил дебош и со словами «ты и будешь одиннадцатый!» – выкинул кондуктора из троллейбуса.

Напомним, в Одессе участились случаи угроз водителям маршруток, которые бояться нарваться на штрафы, нарушив установленнный лимит на пассажиров.

Сообщают об одном нападении с ножом на водителя трамвая. На другом маршруте пассажиры, которых оставили на остановке, разбили в трамвае окно.

Отмечены случаи перекрытия движения и потасовок.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.20

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