Соратник Коломойского призвал срочно отстранить от управления страной «команду шоуменов» Зеленского

Предпринимаемые администрацией президента Украины чрезвычайные меры в стране в связи с пандемией коронавируса абсолютно неадекватны.

Единственным спасением для Украины будет введение «ЧП» не в стране, а во власти – с немедленным отстранением от принимаемых решений наводнивших офис президента некомпетентных членов «95 Квартала» (телевизионной шоу-команды Зеленского).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил соратник украинского олигарха Игоря Коломойского, бывший вице-губернатор Днепропетровской области Геннадий Корбан.

«Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора. Чрезвычайное положение лучше ввести там, в кабине пилотов, чтобы перейти на автопилот и хоть как-то приземлиться», – написал экс-вице-губернатор на своей странице в Фейсбуке.

«95 квартал у власти это уже не смешно. Введение чрезвычайного положения по всей стране – глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. В этой ситуации полномочия по чрезвычайным мерам необходимо передать местным властям, чтобы они принимали решения в зависимости от ситуации (убрав при этом идиотов-губернаторов).

Эти меры должны быть четко описаны и регламентированы. И не должны препятствовать обеспечению жизнедеятельности людей.

Мы живем не в коммунистическом Китае, где возможны такие мобилизационные мероприятия. Где инфраструктурные объекты и объекты жизнеобеспечения принадлежат государству. Соответственно, модель чрезвычайных мер должна быть иной. В противном случае ЧП на Украине может привезти к катастрофе и дефолту, когда перестанут работать водоканалы, начнутся перебои в энергетике и голодные бунты.

Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами. А если таковых нет, то среднесрочными и краткосрочными казначейскими займами. Приоритет отдаётся медучреждениям и медперсоналу, которые там работают.

Нельзя закрывать продуктовые супермаркеты и рынки. Транспорт должен функционировать.

В этой ситуации важно ограничить передвижение людей старше 60 лет. И параллельно организовать логистику доставки помощи в их квартиры. Для примера, в Днепре (Днепропетровске – прим. «НД») чуть более 200 тыс пенсионеров. Легче обеспечивать этих людей, когда все остальные работают», – предлагает свои неотложные действия экс-чиновник.

Отметим, что Владимира Зеленского на Украине называют ставленником Игоря Коломойского. Однако, по мнению экспертов, в последнее время между Зеленским и его бывшим спонсором возникли серьёзные трения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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