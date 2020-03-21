Украинок призывают заранее продумать план побега от мужа на домашнем карантине

На Украине в связи с ожиданием взрывного роста домашнего насилия после введения карантина по коронавирусу правоохранительные органы подготовили ряд рекомендаций для женщин.

В полиции также созданы специальные подразделения, которые будут экстренно выезжать на домашние дебоши.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра МВД Украины Екатерина Павличенко.

«По нашему мнению, в группе риска сейчас находятся не только семьи, где ранее были зафиксированы случаи домашнего насилия, но и те, кто временно потерял работу или заработок, семьи со сложной финансовой или жилищной ситуацией или семьи, где есть пожилые либо недееспособные люди.

Все это, помноженное на психологическое давление в период карантина, может вызвать агрессию и напряжение в семье. Около 70% женщин, ведь именно они чаще всего выступают в таких случаях пострадавшей стороной, убеждены, что насилие – это только когда тебя бьют, но это не так. Все начинается с психологического давления, когда вас унижают», – предупредила Павличенко.

Замминистра предлагает подвергшимся насилию женщинам, а так же соседям, ставшим свидетелями – срочно набрать номер 102 или телефон специальной «горячей линии».

«Мы понимаем, что домашнее насилие является проблемой нашего общества и сейчас, тем более, не теряет своей актуальности», – заключила замминистра МВД.

Правоохранители разработали специальную памятку для тех женщин, кому грозит опасность от впавших в отчаяние нетрезвых мужей.

В частности, им предлагается заранее спланировать путь побега из квартиры, заблаговременно иметь копии всех важных документов, подготовить предметы первой необходимости, предупредить соседей о конфликтной обстановке в доме и убедить детей не присоединяться к конфликту взрослых.

Напомним, украинские СМИ сообщают о транспортном коллапсе и давках в автобусах и трамваях в Киеве и Харькове после объявленного карантина и закрытии метрополитенов.

Между тем, введение жёсткого лимита на количество пассажиров в общественном транспорте в связи с рапространением коронавируса привело в негодование одесситов.

Участились случаи угроз водителям маршруток, которые бояться нарваться на штрафы, нарушив установленнный лимит – «не более 10 человек в салоне».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.03.20

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