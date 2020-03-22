Глава МИД Украины вместо антироссийских санкций попросил у Берлина тесты на коронавирус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь шла о срочной поставке на Украину тестов на определение коронавируса.
«Срочный телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом. Во всём мире ищем возможности поставки на Украину тестов и других средств для противодействия COVID-19. В частности, и производства наших немецких друзей», – написал Кулеба у себя в Twitter.
Между тем, вчера одним из приоритетов своей внешнеполитической деятельности Дмитрий Кулеба называл насущную потребность Украины «гасить российские попытки ослабить санкции под шумок борьбы с коронавирусом».
«Несколько цифр про работу в эти дни. Кроме помощи нашим гражданам за границей, ещё успеваем искать медоборудование, развивать двусторонние отношения с ключевыми странами и тушить российские попытки ослабить санкции под шумок борьбы с коронавирусом» – отчитался накануне Кулеба у себя в Фейсбуке.
Как сообщал «Новый День», на Украине парализована работа больниц в разгар эпидемии.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 22.03.20
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