На Украине парализована работа больниц в разгар эпидемии

После введения карантина на Украине большинство медперсонала больниц не могут добраться до работы из-за отмены междугородного и пригородного сообщения, а также возникшего транспортного коллапса в городах.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские власти не способны ничего предпринять для разрешения проблемы и советуют «сознательным автовладельцам» подвозить медсестёр и врачей до места работы.
Другая серьёзная проблема состоит в том, что все больницы перевели в карантинный режим и обязали заниматься исключительно коронавирусом.
В результате оказались лишены неотложной помощи и планового лечения тысячи больных с другими диагнозами.
Также вынуждены закрываться терапевтические отделения медучреждений.
Напомним, украинские СМИ сообщают о транспортном коллапсе и давках в автобусах и трамваях в Киеве и Харькове после объявленного карантина и закрытии метрополитенов.
Между тем, введение жёсткого лимита на количество пассажиров в общественном транспорте в связи с рапространением коронавируса привело в негодование одесситов.
Участились случаи угроз водителям маршруток, которые бояться нарваться на штрафы, нарушив установленнный лимит – «не более 10 человек в салоне».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 19.03.20
Вези, гад! В Одессе пассажиры угрожают водителям маршруток расправами. / Крымский мост из гордости превратился в большую проблему. / МИД РФ готовит к эвакуации застрявших на Украине россиян. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube