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Четверг, 19 марта 2020, 17:59 мск

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На Украине парализована работа больниц в разгар эпидемии

Обращение врачей одной из украинских больниц. Фото: «Думская.net»

После введения карантина на Украине большинство медперсонала больниц не могут добраться до работы из-за отмены междугородного и пригородного сообщения, а также возникшего транспортного коллапса в городах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские власти не способны ничего предпринять для разрешения проблемы и советуют «сознательным автовладельцам» подвозить медсестёр и врачей до места работы.

Другая серьёзная проблема состоит в том, что все больницы перевели в карантинный режим и обязали заниматься исключительно коронавирусом.

В результате оказались лишены неотложной помощи и планового лечения тысячи больных с другими диагнозами.

Также вынуждены закрываться терапевтические отделения медучреждений.

Напомним, украинские СМИ сообщают о транспортном коллапсе и давках в автобусах и трамваях в Киеве и Харькове после объявленного карантина и закрытии метрополитенов.

Между тем, введение жёсткого лимита на количество пассажиров в общественном транспорте в связи с рапространением коронавируса привело в негодование одесситов.

Участились случаи угроз водителям маршруток, которые бояться нарваться на штрафы, нарушив установленнный лимит – «не более 10 человек в салоне».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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