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Четверг, 19 марта 2020, 04:36 мск

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Зеленский прокомментировал информацию о 400 заражённых коронавирусом

Фото: ukranews.com

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о 400 украинцах, заразившихся коронавирусом нового типа, является ложью и «страшилкой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в очередном видеообращении к гражданам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем», – уверяет украинский президент.

Напомним, по последним официальным данным, число украинцев с подтверждённым диагнозом Covid-19 достигло 16 человек. Двое из них умерли.

Между тем, украинские СМИ сообщают о транспортном коллапсе и давках в автобусах и трамваях в Киеве и Харькове после объявленного карантина и закрытии метрополитенов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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