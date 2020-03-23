Министр здравоохранения Украины призвал Верховную раду незамедлительно ввести в стране ЧП

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к депутатам Верховной рады с призывом ввести чрезвычайное положение в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обращение опубликовано на официальном сайте Минздрава Украины.

«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее соратник украинского олигарха Игоря Коломойского, бывший вице-губернатор Днепропетровской области Геннадий Корбан призвал срочно отстранить от управления страной «команду шоуменов» Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.20

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