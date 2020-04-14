На Украине затеяли аудит системы здравоохранения – и сразу испугались

На Украине в связи с распространением коронавируса приняли решение провести срочный аудит системы здравоохранения.

Тревожные результаты не заставили себя ждать уже в первые дни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил недавно назначенный глава Минздрава Максим Степанов.

«Цифры, сигналы, которые мы получаем из регионов, тревожные», – сообщил Степанов, комментируя предварительные данные, полученные на прошлой неделе.

Вместе с тем, министр отказался озвучивать конкретные цифры первых результатов проверки.

Напомним, его предшественник Илья Емец, ушедший двумя неделями ранее в отставку, заявил, что система здравоохранения Украины не готова к приёму и лечению больных.

«К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к приёму больных не готова. По многим причинам», – подчеркнул Емец.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.20

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