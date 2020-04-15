Минздрав Украины отменил коронавирусную стабилизацию Зеленского

О стабилизации ситуации с распространением коронавируса на Украине говорить не приходится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Причиной тревоги Степанов назвал рекордный рост заболеваемости за сутки.

«Принимая во внимание сегодняшний антирекорд по заболеваемости, считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу уверено сказать, что это возможно только тогда, когда мы будем видеть стабильное снижение заболеваемости», – заявил глава Минздрава.

Сообщается, что за последние сутки на Украине зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом, среди них – 90 медработников.

Всего заболевших на сегодняшний день 3764 человека. Умерли 108. Выздоровели 143 человека.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил коронавирусную стабилизацию на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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