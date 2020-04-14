Зеленский объявил коронавирусную стабилизацию на Украине

Президент Владимир Зеленский, опираясь на украинскую статистику, обнаружил «определённую стабилизацию» в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в своём очередном видеообращении к стране.

По словам президента, главное, что не произошло резкого скачка заражений, чему, по его мнению, поспособствовало «сознание граждан».

«Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло – благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать», – заявил Зеленский.

Вместе с тем, он отметил, что «расслабляться рано».

«Нам предстоит ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому так важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома», – призвал украинский президент и добавил, что по всем телеканалам будут транслироваться богослужения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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