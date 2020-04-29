«Рост смертности пойдёт на тысячи» – На Украине заявили о грядущей вспышке туберкулёза

Украину в ближайшее время ждёт серьёзная вспышка туберкулёза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава минздрава Украины Максим Степанов.

По его словам, недофинансированность противотуберкулёзных учреждений составляет 80%.

Кроме того, вследствие проводившейся последние пять лет медицинской «реформы» количество коек в тубдиспансерах сократилось в два раза.

«На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей», – предупредил украинский чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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