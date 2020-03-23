На Украине возьмут пробы на коронавирус у всех умерших от пневмонии

Все скончавшиеся в последнее время от пневмонии украинцы будут проверены на наличие у них коронавируса нового типа COVID-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса», – заявил Ляшко.

«Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения», – добавил главный санитарный врач Украины.

Напомним, на сегодняшний день официально подтверждена смерть от коронавируса у трёх украинцев. Всего официально зарегистрированных заражённых вирусом COVID-19 на Украине составляет на утро 23 марта – 73 человека.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.20

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