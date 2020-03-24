Минздрав Украины призвал к силовым методам против нарушителей карантина

Минздрав Украины призвал полицию «Незалежной» жёстче пресекать случаи нарушения гражданами карантинного режима и принуждать к самоизоляции силовыми методами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Сегодня Национальная полиция увеличила количество патрулей, которые будут осуществлять выборочные проверки условий самоизоляции. Но мы должны сами сознательно относиться к условиям самоизоляции. Не нужно ждать, что полиция будет разгонять палками домой. Хотя жесткие мероприятия, когда нужно будет более силовыми методами влиять на людей, тоже нужно применять», – сообщил Ляшко.

Напомним, накануне главный санитарный врач Украины отдал приказ проверить на наличие коронавируса нового типа COVID-19 всех скончавшихся в последнее время от пневмонии украинцев.

«Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса», – заявил Ляшко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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