В Верховной раде заразились уже 4 депутата – под угрозой Порошенко

В Верховной раде Украины выявлено уже четыре депутата с положительным тестом на коронавирус.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вирус поразил депутатов как пропрезидентских, так и оппозиционных партий.

Первым заболел депутат Сергей Шахов. В данный момент он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Позже заразились нардепы Александр Лукашев («Оппозиционная платформа – За жизнь») и внефракционный депутат Сергей Вельможный.

Между тем, сегодня нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что один из тестов показал наличие у него заболевания коронавирусом.

Сообщается, что Горбенко активно общался с главой своей фракции в парламенте, а также с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.20

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