ДНР вводит запрет на любое передвижение через границу с Украиной

Донецкая Народная Республика закрывает все пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

«Есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных.

Учитывая данные обстоятельства, в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию Республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года.

У жителей Донецкой Народной Республики, находящихся на территории, подконтрольной Украине, еще есть время вернуться домой. Обращаю внимание, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей.

При этом подчеркиваю, что в ДНР на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», – сообщил Пушилин

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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